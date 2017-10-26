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26 окт 2017

Возрожденная Apollo представила свой новый суперка

Возрожденная Apollo представила свой новый суперка
Автор фото: фирма-производитель

После того, как близкую к банкротству фирму Apollo приобрел у ее основателя Рональда Гумперта консорциуом из Гонконга во главе с бизнесменом Норманом Чоем, там полностью изменили концепцию и подход к строительству суперкаров.

Спустя год после сделки был представлен Apollo IE (Intensa Emozione). Суперкар построен вокруг углепластикового монокока, к которому присоединены два подрамника с энергопоглающими коробами. Все панели кузова также выполнены из карбона. Вес шасси: всего 103 кг, а всего суперкара: 1250 килограммов!

Машина оснащена атмосферным двигателем Ferrari V12, который был доработан в инжиниринговой компании Autotechinca Motori. Он был форсирован до 780 л.с., а его максимальный крутящий момент вырос до 760 Нм. Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой гоночной секвентальной коробкой Hewland.

Машина отличается продуманной аэродинамикой: на скорости 300 км/ч на нее действует прижимная сила в 1350 килограммов. До «сотни» Apollo IE разгоняется за 2,7 секунды, его максимальная скорость равна 335 км/ч.

Суперкар Apollo IE обойдется покупателю в 2,3 миллиона евро. Причем машина не имеет допуска на дороги общего пользования и может эксплуатироваться только на гоночных треках. Владельцы компании планируют выпустить 10 экземпляров IE, после чего сделать и дорожный суперкар, который получит имя Arrow.
 

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Apollo

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