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9 ноя 2017

Все аварии попадут в единую базу

Все аварии попадут в единую базу

В Минфин предложили создать единую базу страховых случаев по моторным транспортным средствам, застрахованным по каско и ОСАГО. Необходимость создания такой базы в ведомстве объясняют борьбой с мошенничеством в этих видах страхования.

В страховании должна быть создана единая автоматизированная информационная база, в которую страховщики должны будут в обязательном порядке передавать все данные о договорах страхования каско и ОСАГО. Администрировать и эксплуатировать такую базу должен Российский союз автостраховщиков (РСА), пишет «КоммерсантЪ». Доступ к данным из базы будет платным, за исключением запросов правоохранительных органов, судов и ЦБ.

Эксперты говорят,  что если проводить аналогии с базой Бюро кредитных историй (БКИ), которое действительно позволило серьезно снизить мошенничество, то стоимость запроса к базе будет составлять около 500 рублей, что при средней стоимости полиса ОСАГО в 6000 рублей теряет всякий смысл. Кроме того, база будет находиться в введении РСА, который находится в зависимости от страхового лобби и есть риск, что с помощью данных из базы страховщики будут создавать запретительные тарифы для нежелательных клиентов.

Два года назад РСА создал Бюро страховых историй (БСИ), также с целью борьбы с мошенничеством. Но никакой значимой роли в этом деле БСИ не имеет: страховщики постоянно жалуются на автоюристов и мошенников.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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