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22 окт 2024

Все дорожные камеры Подмосковья объединят в одну сеть

Все дорожные камеры Подмосковья объединят в одну сеть

Согласно опубликованному проекту Подмосковного Минтранса, планируется создать единую государственную информационную систему (ГИС), которая будет собирать данные со всех дорожных камер

Система будет использоваться для мониторинга дорожного движения и соответственно фиксации всех транспортных происшествий. Анализ всей полученной информации, как сообщили в Минтрансе, будет осуществляться искусственным интеллектом. В общей сложности речь идет о сети из 1,85 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фото и видео фиксации.

Кроме того, сообщается, что система позволит обойти федеральный запрет на сбор и хранение данных с дорожных камер перед отправкой в МВД. Полученная информация может быть использована в дальнейшем для анализа транспортной обстановки в городе. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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