Автомобильный портал Motorpage
17 июл 2019

Все новостройки Великобритании оборудуют зарядками для электрокаров

Все новостройки Великобритании оборудуют зарядками для электрокаров

Как пишет Auto Express, сейчас власти обсуждают все «за» и «против» такого шага и проводят публичные консультации. Если решение будет принято в пользу нового требования, покупателям квартир в новых домах больше не придется пользоваться правительственной схемой субсидирования зарядных устройств — розетки будут установлены по умолчанию. 

Основная идея в том, чтобы сделать зарядку электромобиля или гибрида настолько же простой и удобной, как зарядку гаджета. Это — еще один шаг Великобритании на пути к реализации стратегии «Дорога к нулю». Ее суть заключается в том, что к 2040 году страна планирует полностью отказаться от автомобилей с классическими ДВС, а также от «мягких» гибридных силовых установок с маленьким запасом хода, полностью перейдя на электричество. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autoexpress

Комментарии к новости

Последние новости

...

Dongfeng начал выпускать электропикапы

17 июля 2019

Новый Audi S8 приедет в Россию в следующем году

17 июля 2019

В России предложили инновационную концепцию беспилотного транспорта

16 июля 2019
Porsche 718 Cayman 2017 вид спереди

Porsche отзывают свои спотркары

16 июля 2019
Mercedes-Benz X-Class 2018 вид сбоку

Mercedes-Benz X-Class уходит с арены

16 июля 2019

Ford ставит три к одному

16 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage, Subaru Forester - сравнительный тест kia sportage 2.0 2019 и subaru forester 2.0 2019 кто более универсален? Сравнительный тест
17 июля 2019

KIA Sportage, Subaru Forester
"KIA Sportage и Subaru Forester: кто более универсален?"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 вид спереди
Тест драйв
15 июля 2019

Lada Granta Cross
"Почему Lada Granta Cross может обеспечить дилерам горячие денечки"
Audi A5 - audi a5 coupe 2017 полет на предельно малой
Тест драйв
12 июля 2019

Audi A5
"Полет на предельно малой"
Mercedes-Benz GLC - mercedes-benz glc 2020 кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга mercedes-benz glc и glc coupe
Тест драйв
10 июля 2019

Mercedes-Benz GLC
"Кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe"

Написано новостей:

2 3 7 9 4