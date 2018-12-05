Все страховки в базе

В России заработало бюро страховых историй. В ней хранится вся история клиентов страховых компаний за последние три года

Отныне, все данные по страховым случаям и компенсациям, выплаченным ранее по ОСАГО и КАСКО в различных компаниях после ДТП, известны каждому страховщику. Эта информация целиком оседает в единой базе данных. Кстати, здесь содержатся и данные по договорам добровольного страхования, включая полисы дополнительного страхования гражданской ответственности. Сообщается, что база данных покрывает более 95 процентов всех договоров.

Создатели проекта говорят о том, что такой сервис очень важен для страховщиков, так как он помогает отслеживать убыточных, недобросовестных клиентов. В качестве примера можно привести обычную ситуацию - человек хочет застраховать автомобиль по КАСКО, но ему выставляют счет на внушительную сумму. Дело в том, что его уже "пробили" по базе и отследили страховую историю, в которой кроется множество негативных моментов.

Кроме того, единая база данных поможет отследить и настоящих мошенников, которые, например, одновременно заключают страховые договора в двух разных компаниях, а по наступлению страхового случая получают двойную компенсацию. Кстати, водители смогут сами проверить свою страховую историю и получить необходимую справку. Обычно она требуется для доказательства безубыточности клиента при переходе в другую страховую компанию (если прошлая страховая, например, ушла с рынка) либо при переезде в другую страну.