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5 дек 2018

Все страховки в базе

Все страховки в базе

В России заработало бюро страховых историй. В ней хранится вся история клиентов страховых компаний за последние три года

Отныне, все данные по страховым случаям и компенсациям, выплаченным ранее по ОСАГО и КАСКО в различных компаниях после ДТП, известны каждому страховщику. Эта информация целиком оседает в единой базе данных. Кстати, здесь содержатся и данные по договорам добровольного страхования, включая полисы дополнительного страхования гражданской ответственности.  Сообщается, что база данных покрывает более 95 процентов всех договоров.

Создатели проекта говорят о том, что такой сервис очень  важен для страховщиков, так как он помогает отслеживать убыточных, недобросовестных клиентов.  В качестве примера можно привести  обычную ситуацию -  человек хочет застраховать автомобиль по КАСКО, но ему выставляют счет на внушительную сумму.  Дело в том, что его уже "пробили" по базе и  отследили  страховую историю, в которой кроется множество негативных моментов.

Кроме того,  единая база данных поможет отследить и настоящих мошенников, которые, например, одновременно заключают страховые договора в двух разных компаниях, а по наступлению страхового случая получают двойную компенсацию. Кстати, водители смогут  сами проверить  свою страховую историю и получить необходимую справку. Обычно она требуется для доказательства безубыточности клиента при переходе в другую страховую компанию (если прошлая страховая, например, ушла с рынка) либо при переезде в другую страну.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Российская Газета , Авто@mail.ru

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