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25 сен 2017

Вступили в силу новые правила прямого возмещения по ОСАГО

Вступили в силу новые правила прямого возмещения по ОСАГО

С сегодняшнего дня изменились правила прямого возмещения убытков (ПВУ) по ОСАГО. Если ранее обращаться за деньгами в свою страховую компанию можно было только если в аварии участвовало не более двух автомобилей,  то теперь их число неограниченно. Главное, чтобы вы были признаны потерпевшим. Страховщики разъяснили новые правила.

«Теперь система прямого возмещения убытков (ПВУ), когда потерпевший идет за возмещением в страховую компанию, с которой заключал договор ОСАГО, действует в отношении ДТП с участием более двух автомобилей. То есть в этих случаях потерпевшие теперь обязаны обращаться в так называемую «свою» страховую компанию. Это правило действует, когда не причинен вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП», — заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс

Система действует следующим образом: страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается к страховщику виновника аварии, чтобы тот компенсировал эти расходы. Кроме того, ПВУ возможно только в том случае, если ответственность всех участников ДТП застрахована по договорам ОСАГО.

По данным РСА, в 2016 году было урегулировано 1,35 млн страховых случаев по ОСАГО на сумму 81,8 млрд рублей, в первом полугодии 2017 года – 822 тыс. случаев на сумму 50 млрд рублей.

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РСА

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