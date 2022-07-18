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18 июл 2022

Ввозить автомобили в Россию из заграницы станет проще

Ввозить автомобили в Россию из заграницы станет проще
Автор фото: фирма-производитель

В России упростят порядок регистрации в ГИБДД автомобилей, ввозимых гражданами и организациями из-за рубежа. 

Как известно, на все импортируемые (даже в частном порядке) автомобили необходимо устанавливать систему экстренного оповещения «ЭРА-Глонасс»- без этого прибора машину попросту невозможно ввезти и поставить на учет. К сожалению, текущий дефицит электронных компонентов привел к тому, что даже новые машины приходится выпускать без системы «ЭРА-Глонасс».

К сожалению, многие «частники» столкнулись с тем, что привозя, скажем, автомобиль из Японии и обращаясь в специальные конторы по установке вышеупомянутого блока, получали отказ из-за недостатка необходимого оборудования. Правительство РФ, дабы стимулировать схемы параллельного импорта, внедрило новый регламент, согласно которому установка «Глонасса» теперь не обязательна. Важное замечание – мера носит временный характер и будет действовать лишь до февраля следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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