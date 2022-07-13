Автомобильный портал Motorpage
13 июл 2022

Взгляните на автодом Supersonic – это обычный Mercedes Sprinter

Взгляните на автодом Supersonic – это обычный Mercedes Sprinter

Словенская фирма Adria, один из лидеров среди европейских строителей автокемперов, представила свой новый проект – автодом Supersonic. Любопытно, но за всей роскошью и технологичностью скрывается обычный фургон Mercedes Sprinter

Разумеется, от машины взяли лишь шасси, да и то его пришлось перерабатывать, например, устанавливать дополнительную третью ось, чтобы конструкция выдерживала дополнительные нагрузки. Занятно, но вне зависимости от исполнения под капотом автодома стоит стандартная силовая установка «Спринтера». Двухлитровый дизель выдаёт 168 сил и сопряжён с 9-ступенчатым «автоматом».

Теперь несколько слов о самом жилом модуле. Во-первых, он выделяется дорогими материалами отделки – кожа, дерево и.т.д. Во-вторых, интересна и компоновка – в общем пространстве сосредоточены и две спальни, и кухня, и полноценный санузел.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВАЗ официально возобновил сборку классической «Нивы»

13 июля 2022
Voyah Free

В Россию приедет новая автомобильная марка Voyah

13 июля 2022

Французы назвали вечные автомобили

12 июля 2022

Эксперты рассказали об уязвимостях автомобилей перед угонщиками

12 июля 2022
BMW 7-Series 2019 вид сзади

BMW построила свой последний автомобиль с двигателем V12

12 июля 2022

Продать автомобиль стало возможным через портал «Госуслуг»

12 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»? Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне
Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"
Hyundai Getz - hyundai getz 2005 вид спереди
Вторичный рынок
06 июля 2022

Hyundai Getz
"Hyundai Getz: «Когда на кармане триста…»"

Написано новостей:

3 1 0 0 8