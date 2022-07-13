Взгляните на автодом Supersonic – это обычный Mercedes Sprinter

Словенская фирма Adria, один из лидеров среди европейских строителей автокемперов, представила свой новый проект – автодом Supersonic. Любопытно, но за всей роскошью и технологичностью скрывается обычный фургон Mercedes Sprinter

Разумеется, от машины взяли лишь шасси, да и то его пришлось перерабатывать, например, устанавливать дополнительную третью ось, чтобы конструкция выдерживала дополнительные нагрузки. Занятно, но вне зависимости от исполнения под капотом автодома стоит стандартная силовая установка «Спринтера». Двухлитровый дизель выдаёт 168 сил и сопряжён с 9-ступенчатым «автоматом».

Теперь несколько слов о самом жилом модуле. Во-первых, он выделяется дорогими материалами отделки – кожа, дерево и.т.д. Во-вторых, интересна и компоновка – в общем пространстве сосредоточены и две спальни, и кухня, и полноценный санузел.