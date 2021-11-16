Взгляните на двухэтажную Lada Vesta

Дизайнеры – это люди с огромной фантазией. Их часто не устраивают традиционные формы автомобилей, и они начинают выдумывать сумасшедшие концепты, как тот, что вы видите на фото.

Наш соотечественник, Александр Шторм, решил пофантазировать на тему двухэтажного транспорта. Взяв за основу «Весту» в кузове универсал, он изменил форму задних стоек и установил небольшую надстройку. В итоге получился некий аналог автобуса-даблдекера в уменьшенном масштабе. Сообщается, что вместимость такого транспортного средства составляет 10 человек - по пять пассажиров в салоне и в надстройке.

А зачем вообще дизайнер создал этот автомобиль? По его словам такая модель, которая не имеет аналогов в мире, может выставить отечественный автопром в лучшем свете.