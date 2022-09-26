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26 сен 2022

Взгляните на испанца, который спасал водителей от штрафов

Взгляните на испанца, который спасал водителей от штрафов

Система наказаний для водителей в каждой стране своя – где-то применяются простые штрафы, где-то более серьезные санкции

К примеру, в Испании, у каждого водителя есть определенный лимит особых штрафных баллов, число которых уменьшается после каждого постановления. Как-только счетчик опускается до нуля водителю грозит лишение прав.

Впрочем, нашлись люди, которые смогли «сломать систему». К примеру, один из жителей Барселоны стал предлагать всем желающим свои услуги по «переписыванию» штрафов на себя. Услуга, к слову, пользовалась большим спросом. К сожалению, доблестный «Робин-Гуд» попался - аферист взял на себя нарушение на мотоцикле, хотя у него не было соответствующей категории в правах, и было доказано его нахождение в другом месте

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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