Взгляните на любимый автомобиль Элвиса Пресли

На одном из американских аукционов появился необычный лот – изящное купе Stutz Blackhawk. Ожидания по цене аукционный дом не публикует, но автомобиль может оказаться чрезвычайно дорогим

Причин тому ровно две. Первая – сама редкость данных машин. Марка Stutz была создана в США в двадцатых годах. К сожалению, песок времен и конкуренция стерли ее с лица земли, но в начале шестидесятых годов Stutz был возрожден американским бизнесменом Джеймсом О’Доннеллом. Новые машины собирали на узлах и агрегатах GM, а кузова, дизайн которых разрабатывал знаменитый Вирджил Экснер, производились в Италии местным ателье Padena. Тираж «Блэкхока» был очень ограниченным (всего пара сотен экземпляров). Не последнюю роль здесь сыграла и цена – на момент выпуска машина стоила более 25 тысяч долларов – иные Ferrari были дешевле!

Так, что Stutz Blackhawk сейчас – большая ценность. Наш экземпляр примечателен еще и тем, что его первым владельцем был сам Элвис Пресли. Принято считать, что на покупку этой же машины претендовал не менее знаменитый Фрэнк Синатра, однако производитель отдал предпочтение Элвису лишь потому, что тот согласился сфотографироваться с автомобилем для маркетинговых акций Stutz.