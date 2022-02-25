Взгляните на редкий Mitsubishi Pajero

Аукционы - это целая кладезь интересных и необычных моделей. Наш сегодняшний объект похож на обычный Pajero, вот только техническая начинка у него особенная.

Перед вами Mitsubishi Pajero Evolution. Между 1997 и 1999 годом японцы построили около 2500 таких внедорожников для омологации дакаровского прототипа класса T2. Машина интересна как минимум тем, что здесь применен мотор 3.5 V6, мощностью в 280 лошадиных сил, который не устанавливался на серийные внедорожники. Кроме того здесь применена иная конструкция подвески. Спереди – двойные рычаги, а сзади – многорычажка.

С места до «сотни» полноприводник разгонялся за 8,2 секунды, а его максимальная скорость составляла 188 километров в час. Среди визуальных отличий можно выделить спойлер на крышке багажника и капот с двумя вохдухозаборниками.