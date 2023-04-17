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17 апр 2023

Взгляните на симбиоз Lamborghini Urus и Chevrolet Tahoe

Взгляните на симбиоз Lamborghini Urus и Chevrolet Tahoe

Ателье Trickfactory Customs из Канады строит, возможно, один из самых оригинальных внедорожников — Lamborghini Urus на шасси Chevrolet Tahoe

Пока автомобиль существует лишь в виде рендеров, судя по которым, можно сказать, что тюнеры рассчитывают построить некое подобие экстремального багги с очень большим дорожным просветом, 40-дюймовыми колесами и внешним каркасом безопасности. Интересный факт – Urus, который был взят для проекта, побывал в ДТП.

Что касается двигателя, то штатный двигатель Urus будет удален, а его место займет некий мотор V8, производства General Motors.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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