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1 мар 2022

Взгляните на странный автодом – он любит зажигать

Взгляните на странный автодом – он любит зажигать

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился в продаже необычный дом на колесах на базе грузовичка Chevrolet C20 Longhorn, выпущенного в 1968 году.  На первый взгляд здесь нет ничего необычного, пока не замечаешь череп.

Череп это непростой – под ним скрывается настоящий огнемет, работающий на пропане - радиус действия установки невелик, но зрелище такая установка обеспечить может. Занятно, но огнемет сертифицирован, как бытовой прибор для приготовления пищи, так сказать, открытый гриль.

Впрочем, этот трейлер выделяется не только огнеметом, но и своим идеальным состоянием.  Машина полностью отреставрирована и готова к повседневной эксплуатации. Чтобы адаптировать автомобиль к увеличенному весу, его оборудовали пневматической подвеской, а заднюю ось заменили на более крепкую. В движение его приводит V8 объемом 6,5 литра, пару которому составляет четырехступенчатая «механика».

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