Взгляните на уникальный автодом Z-Triton

Этот автодом выглядит как странный гибрид лодки с крышей и велосипеда. Пожалуй, ничего подобного раньше свет не видывал.

Z-Triton это проект латышских мастеров. Он создавался для активных путешественников, которые с помощью дома смогут покорить и сушу, и водные просторы. Безусловно, жилой модуль здесь невелик, хотя он спокойно вмещает в себя двоих взрослых. Правда, кроме спальных мест и пары розеток здесь ничего нет, так что это больше кемпер, чем полноценный автодом.

Зато он может плавать. Для трансформации в лодку необходимо выполнить пару простых шагов - поднять колеса, надуть пару вспомогательных элементов и опустить лодочный мотор. Причем, в случае необходимости можно воспользоваться и комплектными веслами.