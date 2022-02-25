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25 фев 2022

Взгляните на уникальный автодом Z-Triton

Взгляните на уникальный автодом Z-Triton
Автор фото: фирма-производитель

Этот автодом выглядит как странный гибрид лодки с крышей и велосипеда. Пожалуй, ничего подобного раньше свет не видывал.

Z-Triton это проект латышских мастеров. Он создавался для активных путешественников, которые  с помощью дома смогут покорить и сушу, и водные просторы. Безусловно, жилой модуль здесь невелик, хотя он спокойно вмещает в себя двоих взрослых. Правда,  кроме спальных мест и пары розеток здесь ничего нет, так что это больше кемпер, чем полноценный автодом.

Зато он может плавать. Для трансформации в лодку необходимо выполнить пару простых шагов - поднять колеса, надуть пару вспомогательных элементов и опустить лодочный мотор. Причем, в случае необходимости можно воспользоваться и комплектными веслами.

При написании новости использовалась информация:
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