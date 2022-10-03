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3 окт 2022

Взгляните на уникальный Honda S2000

Взгляните на уникальный Honda S2000

Это культовый автомобиль, который стал одним из основоположником культуры JDM. Впрочем, производство машины началось в двухтысячных годах, да и тираж ее был сравнительно большим, так что на статус ретро-кара данная модель явно не тянет. В чем же уникальность.

Все дело в том, что за данную машину на одном из аукционов недавно заплатили более ста пятидесяти тысяч долларов. Впрочем, мы немного слукавили - проданный спорткар относится к редкой версии Club Racer (объём выпуска которой ограничился 699 экземплярами).  Кроме того у конкретного автомобиля оказался очень маленький пробег - десять тысяч километров.

Модификация Club Racer, в отличие от стандартной S2000, комплектовалась жёстким съёмным верхом, более аэродинамичным передним бампером и большим антикрылом, иными колёсными дисками и задними шинами с увеличенной шириной, а также сиденьями, обшитыми алькантарой. Кроме того, она получила укороченную рулевую рейку и более жёсткую подвеску.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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