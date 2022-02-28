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28 фев 2022

Взгляните на уникальную Волгу-лоурайдер – ее строили по технологиям КГБ!

Взгляните на уникальную Волгу-лоурайдер – ее строили по технологиям КГБ!

Культура лоурайда широко распространена во всем мире - в США, в Европе, в России. Только, если в первых двух случаях для тюнинг-проектов используют традиционные американские автомобили (в США эта культура и зародилась), то в нашей стране действуют по принципу настоящего импортозамещения – используют  Волги!

ГАЗ-24 и отечественный лоурайд – это два неразрывных понятия, и у любого российского тюнинг-ателье, которое, что называется, «в теме», будет не один десяток проектов исполненных с участием российского «дредноута». На один из таких мы сегодня и взглянем. Перед вами работа смоленских мастеров, взяв Волгу 1980 года выпуска, они сделали из нее первоклассный кастом.

Впрочем, изюминка здесь не во внешнем виде, и не в прыгающей подвеске. К слову, машина прыгать не умеет – пневматическая система здесь использована самая простая  и скорость ее работы не высока. Так что машина способна лишь красиво опуститься, а затем плавно подняться, но «танцев» от нее ждать не стоит.

Вернемся к изюминке – это двигатель. Мастера не стали делать стандартный свап какого-нибудь японского агрегата от Toyota Mark-2 или Chaser. Они пошли другим путем и взяли мотор от ГАЗ-53 – пятилитровый карбюраторный V8. Удивительно, но 130-сильный агрегат встал практически как родной, хотя ничего удивительного здесь нет – конструкция «Волг» предусматривала использование данных моторов – в несколько доработанном виде (и с форсировкой) они использовались на спецтранспорте КГБ, так называемых «догонялках».

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