Автомобильный портал Motorpage
11 авг 2020

Взрыв в Бейруте может затронуть ваши автомобили

Взрыв в Бейруте может затронуть ваши автомобили

Прогремевший на днях в Бейруте разрушительный взрыв был вызван детонацией 2,5 тысячи тонн аммиачной селитры (нитрат амония), хранившейся в порту города. Джерри Кокс, бывший советник и адвокат Takata (обанкротившийся поставщик подушек безопасности, ставших причиной самого большого отзыва в истории автомобилестроения), заявляет, что на дорогах все еще присутствуют миллионы машин, в которых применяется такое же вещество

Его расчет основан на цифрах Национального управления безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), показывающих, что 12 миллионов автомобилей, которые были отозваны из-за неисправных подушек безопасности, еще предстоит отремонтировать.

«Чего вам не говорит статистика, так это того, что существуют 30 миллионов автомобилей с такими же подушками, которые никогда не отзывались», — цитирует Кокса Autoblog. По данным NHTSA, с 2013 года было отозвано около 63 миллионов подушек безопасности Takata. Устройства для их накачивания подвержены взрывам, особенно в жарких и влажных условиях. Изначально Takata разрабатывала блок наполнения на основе нитрата аммония в качестве способа снизить себестоимость. Кокс сказал, что это химическое вещество было в десять раз дешевле нитрата гуанидина, используемого в конкурирующих решениях.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Bronco 4-door (2021)

Фанаты Ford Bronco требуют механическую коробку передач

11 августа 2020

Mitsubishi прекратит поставки в Европу трех моделей в сентябре

11 августа 2020

Имущество российских заводов Ford выставят на торги повторно

11 августа 2020
Nissan GT-R50 Italdesign

Nissan GT-R - новые подробности

11 августа 2020
Родстер Крым

МГТУ им. Баумана сделает 20 тестовых экземпляров родстера Крым

11 августа 2020

Системы помощи водителям когда-нибудь убьют их самих

11 августа 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"
KIA XCeed - kia xceed 2020 cередина между переменными
Тест драйв
07 августа 2020

KIA XCeed
"Cередина между переменными"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 маленькие и большие радости от skoda rapid
Тест драйв
05 августа 2020

Skoda Rapid
"Маленькие и большие радости от Skoda Rapid"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 4 0 8