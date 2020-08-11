Взрыв в Бейруте может затронуть ваши автомобили

Прогремевший на днях в Бейруте разрушительный взрыв был вызван детонацией 2,5 тысячи тонн аммиачной селитры (нитрат амония), хранившейся в порту города. Джерри Кокс, бывший советник и адвокат Takata (обанкротившийся поставщик подушек безопасности, ставших причиной самого большого отзыва в истории автомобилестроения), заявляет, что на дорогах все еще присутствуют миллионы машин, в которых применяется такое же вещество

Его расчет основан на цифрах Национального управления безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), показывающих, что 12 миллионов автомобилей, которые были отозваны из-за неисправных подушек безопасности, еще предстоит отремонтировать.

«Чего вам не говорит статистика, так это того, что существуют 30 миллионов автомобилей с такими же подушками, которые никогда не отзывались», — цитирует Кокса Autoblog. По данным NHTSA, с 2013 года было отозвано около 63 миллионов подушек безопасности Takata. Устройства для их накачивания подвержены взрывам, особенно в жарких и влажных условиях. Изначально Takata разрабатывала блок наполнения на основе нитрата аммония в качестве способа снизить себестоимость. Кокс сказал, что это химическое вещество было в десять раз дешевле нитрата гуанидина, используемого в конкурирующих решениях.