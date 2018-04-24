Автомобильный портал Motorpage
24 апр 2018

WEY-X: кроссовер с говорящей женщиной в комплекте

WEY-X: кроссовер с говорящей женщиной в комплекте
Автор фото: фирма-производитель

Компания Great Wall создала суббренд WEY в прошлом году: под ним планируется продавать самые роскошные и технологичные модели. На автосалоне в Пекине WEY покажет концепт WEY-X, который дает понять, как будет развиваться бренд.

Концепт представляет собой необычный двухдверный кроссовер, своими формами больше напоминающими спортивные купе и даже навевающие ассоциации с Bugatti. Но главная изюминка концепта скрывается внутри.

Экранами во всю ширину передней панели на концептах сегодня никого не удивишь, но у WEY-X есть нечто, чего еще не показывала ни одна автомобильная компания. А именно, голографический помощник, который предстает перед водителем в образе европейской женщины. Правда, непонятно с кого ее «рисовали» китайцы: одета она в строгую униформу, но в абсолютно нелепые туфли. Подобно голосовым помощникам она может выполнять простые задания, такие как изменения заданной температуры в салоне, изменений громкости аудиосистемы и т.д. Китайские СМИ нашли девушку весьма привлекательной и забавной.

Технические подробности о концепте пока неизвестны. В самой компании говорят, что WEY-X получил автономную систему высшего пятого уровня, то есть может полностью исключить из процесса управления транспортным средством водителя.

По слухам, WEY-X превратится в серийную модель уже в следующем году и будет предлагаться с гибридной силовой установкой.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Focus ST

Новый Ford Focus ST получит двигатель от старого RS

24 апреля 2018

Роскомнадзор парализовал продажи е-ОСАГО

24 апреля 2018
Lada Vesta Cross

Седан Lada Vesta Cross: известно, когда он поступит в продажу

24 апреля 2018
BMW M4 CS

Купе BMW M4 CS доехало до России

24 апреля 2018
Skoda Kamiq

Skoda официально представила бюджетный кроссовер

24 апреля 2018
Volvo

Volvo сделала трехместный «чувственный» концепт

24 апреля 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX30 - infiniti qx30 2016 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой Тест драйв
23 апреля 2018

Infiniti QX30
"Infiniti QX30 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой"
Lexus NX - lexus nx 2018 островок спокойствия
Тест драйв
20 апреля 2018

Lexus NX
"Островок спокойствия"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 обещаем всенародную любовь
Тест драйв
17 апреля 2018

Lada Vesta Cross
"Обещаем всенародную любовь"
Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях
Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"

Написано новостей:

2 1 1 1 0