Компания Great Wall создала суббренд WEY в прошлом году: под ним планируется продавать самые роскошные и технологичные модели. На автосалоне в Пекине WEY покажет концепт WEY-X, который дает понять, как будет развиваться бренд.

Концепт представляет собой необычный двухдверный кроссовер, своими формами больше напоминающими спортивные купе и даже навевающие ассоциации с Bugatti. Но главная изюминка концепта скрывается внутри.

Экранами во всю ширину передней панели на концептах сегодня никого не удивишь, но у WEY-X есть нечто, чего еще не показывала ни одна автомобильная компания. А именно, голографический помощник, который предстает перед водителем в образе европейской женщины. Правда, непонятно с кого ее «рисовали» китайцы: одета она в строгую униформу, но в абсолютно нелепые туфли. Подобно голосовым помощникам она может выполнять простые задания, такие как изменения заданной температуры в салоне, изменений громкости аудиосистемы и т.д. Китайские СМИ нашли девушку весьма привлекательной и забавной.

Технические подробности о концепте пока неизвестны. В самой компании говорят, что WEY-X получил автономную систему высшего пятого уровня, то есть может полностью исключить из процесса управления транспортным средством водителя.

По слухам, WEY-X превратится в серийную модель уже в следующем году и будет предлагаться с гибридной силовой установкой.

