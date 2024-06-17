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17 июн 2024

Wuling анонсировал новый недорогой кроссовер Starlight S

Wuling анонсировал новый недорогой кроссовер Starlight S
Автор фото: фирма-производитель

Под маркой Wuling готовится новый электрифицированный кроссовер Starlight S совместного производства SAIC, GM и Wuling. Автомобиль предположительно оценивается от 68 800 юаней (примерно 837 000 рублей)

Wuling Starlight S предложат в гибридной или полностью электрической версиях. В первом случае автомобиль получит 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 106 л.с. и один электродвигатель. Емкость аккумулятора составит 9,5 или 20,5 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас хода на электротяге - 43 и 90 км соответственно. У чисто электрической модификации будет один электродвигатель на 201 л.с. Емкость аккумулятора и запас хода пока не объявили.

Судя по опубликованным официальным изображениям и снимкам от китайского Минпромторга, Starlight S будет отличаться по стилистике от седана Starlight. Передняя и задняя светодиодная оптика стилизованы под форму цифры 7. На бампере расположился широкий воздухозаборник. Точные габариты кроссовера: 4745/1890/1680 мм. и колесная база - 2800 мм.

При написании новости использовалась информация:
dongchedi

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