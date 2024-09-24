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24 сен 2024

Wuling показал концепт электрокара с “крыльями чайки”

Wuling показал концепт электрокара с “крыльями чайки”
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Wuling опубликовала изображения концепт-кара с пока неизвестным названием. Автомобиль демонстрирует новую дизайнерскую стилистику бренда и, что самое интересное, оснащен дверьми с креплениями на крыше

Презентация автомобиля должна состояться уже в ближайшее время, а на изображениях пока можно разглядеть только пропорции кузова, оптику и “крылья бабочки”. Это 4-местный седан, а доступ ко второму ряду происходит через откидывающуюся вверх широкую боковую дверь. Передние фары состоят из ряда узких светодиодных линий и одной полосы, проходящей по всей ширине кузова. Задние блоки получили сложный диодный рисунок, напоминающий ступеньки лестницы.

Технические характеристики пока не опубликованы, но маловероятно, что на них будут заострять внимание на презентации. Учитывая премиальный облик концепта, компания, вероятно, анонсирует линейку дорогих электрокаров под новым брендом.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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