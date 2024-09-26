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26 сен 2024

Wuling представил концепт-кар Light of ASEAN с дверями "крыло чайки"

Wuling представил концепт-кар Light of ASEAN с дверями "крыло чайки"

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling представило в Китае концепт-кар под названием Light of ASEAN. Эта модель не только демонстрирует ключевые направления будущего дизайна бренда, но и привлекает внимание эффектными дверями по типу "крыло чайки"

Название автомобиля выбрано не случайно: ASEAN — это аббревиатура Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 стран: Индонезия, Вьетнам, Лаос, Бруней, Таиланд, Мьянма, Филиппины, Камбоджа, Сингапур и Малайзия. Концепт-кар намекает на планы SAIC-GM-Wuling по выходу на рынок Юго-Восточной Азии.

Дизайнерские особенности автомобиля не ограничиваются лишь "крыльями чайки". Концепт получил сложную светодиодную оптику, состоящую из ряда светодиодных полос, соединённых тонкой светящейся линией, проходящей по всей ширине кузова. Light of ASEAN — это купе с двумя рядами сидений, причем широкие двери обеспечивают удобный доступ к заднему ряду, где размещён двухместный диван. Интерьер также удивляет футуристичными передними сиденьями и необычным штурвалом с обрезанной верхней частью. Почти вся передняя панель состоит из дисплея, на который выводятся изображения с камер кругового обзора.

Про технические характеристики автомобиля пока ничего не сообщается. Однако известно, что концепт оснащён интеллектуальным роботом, который выдвигается из заднего бампера. На данный момент функциональность этого устройства остаётся загадкой.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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