Wuling запускает продажи электрического седана Starlight

Китайская компания Wuling выводит на рынок электрическую модификацию седана Starlight. Предварительные продажи уже стартовали. Начальная стоимость - 109 800 юаней (1 450 000 рублей)

От гибридной версии “электричка” внешне отличается отсутствием решетки радиатора и раздельными передними светодиодными фарами с L-образной формой. Также заметно меньше стал и воздухозаборник на бампере. В остальном дизайнерских изменений от бензо-электрической версии нет. Точные габариты: 4835/1860/1515 мм., колесная база - 2800 мм. Внутри автомобиль укомплектован 8,8-дюймовой цифровой “приборкой”, 10,1-дюймовым экраном мультимедийной системы (в более дорогих версиях - 15,6 дюймов), беспроводной зарядкой телефона, электрорегулировкой водительского кресла в 6 направлениях и мультирулем. Заявленный объем багажника - 540 л.

Starlight приводится в движение одним электромотором мощностью 136 л.с. Покупателям предложат два варианта аккумуляторов емкостью 41,9 кВт*ч или 54,3 кВт*ч. Заявленный запас хода на одном полном заряде - 410 и 510 км соответственно. Максимальная скорость - 150 км/ч.