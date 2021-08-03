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3 авг 2021

Xiaomi опередит Apple в выпуске беспилотников

Xiaomi опередит Apple в выпуске беспилотников

Китайская корпорация Xiaomi намерена выйти на рынок беспилотных автомобилей раньше Apple.  Это произойдет до 2030 года

Наши зарубежные коллеги из издания Autoevolution сообщают, что дебют автомобиля состоится в ближайшие четыре года, то есть до 2025 года. Более того, известно, что китайцы покажут нам автомобиль с комплексом автопилота четвертого уровня. Кстати, такая скорость запуска автомобиля в серию обусловлена тем, что Xiaomi будут помогать специалисты из Great Wall, которые скорее всего предоставят все необходимое «железо».

Да, у Apple в данный момент технического партнера нет. Компания вела переговоры и с европейскими автопроизводителями (вроде BMW и Mercedes), и с японскими концернами, однако, сотрудничество так и не было налажено.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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