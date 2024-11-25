Xiaomi представит новый кроссовер в начале 2025 года

Компания Xiaomi активно готовится к выпуску своей второй модели — электрического кроссовера под кодовым названием MX11. Официальный запуск запланирован на первый квартал 2025 года

По данным некоторых китайских СМИ, дизайн MX11 вдохновлен моделью Ferrari Purosangue, но также сохранил узнаваемые стилистические особенности от SU7. Это можно заметить на фотографиях с тестовым автомобилем в камуфляже. Ожидается, что интерьер MX11 будет заметно отличаться от SU7 в сторону минимализма.

Главным преимуществом нового кроссовера станет его цена, которая окажется существенно ниже его главного конкурента в лице Tesla Model Y. Однако Xiaomi может столкнуться с производственными трудностями. Завод компании, работающий в две смены, уже не успевает удовлетворять спрос на SU7. Строительство второго предприятия завершится не раньше лета 2025 года, что может осложнить массовое производство кроссовера MX11. В качестве временной меры рассматривается переход на трёхсменный график работы.