Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2024

Xiaomi представит новый кроссовер в начале 2025 года

Xiaomi представит новый кроссовер в начале 2025 года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Xiaomi активно готовится к выпуску своей второй модели — электрического кроссовера под кодовым названием MX11. Официальный запуск запланирован на первый квартал 2025 года

По данным некоторых китайских СМИ, дизайн MX11 вдохновлен моделью Ferrari Purosangue, но также сохранил узнаваемые стилистические особенности от SU7. Это можно заметить на фотографиях с тестовым автомобилем в камуфляже. Ожидается, что интерьер MX11 будет заметно отличаться от SU7 в сторону минимализма.

Главным преимуществом нового кроссовера станет его цена, которая окажется существенно ниже его главного конкурента в лице Tesla Model Y. Однако Xiaomi может столкнуться с производственными трудностями. Завод компании, работающий в две смены, уже не успевает удовлетворять спрос на SU7. Строительство второго предприятия завершится не раньше лета 2025 года, что может осложнить массовое производство кроссовера MX11. В качестве временной меры рассматривается переход на трёхсменный график работы.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Штраф за отсутствие ОСАГО в России вырастет до 5 тысяч рублей

25 ноября 2024

Продажи премиальных автомобилей в России установили новый рекорд

22 ноября 2024

Компании Hyundai и GM объединятся для создания новой линейки пикапов

22 ноября 2024

Работники заводов Volkswagen предложили компании компромиссное решение

22 ноября 2024
DS 8

Марка DS показала новый лифтбек

22 ноября 2024

Ford сокращает 4000 рабочих мест в Европе на фоне слабого спроса на электромобили

22 ноября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

MG Cars 5 - mg5 (2021) китайский седан британской марки Тест драйв
22 ноября 2024

MG Cars 5
"Китайский седан британской марки"
GAC GS3 - gac gs3 (2022) заявка на лидерство в сегменте
Тест драйв
20 ноября 2024

GAC GS3
"Заявка на лидерство в сегменте"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) европейское обаяние
Тест драйв
18 ноября 2024

Geely Monjaro
"Европейское обаяние"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 4 9