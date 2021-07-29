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29 июл 2021

Xiaomi работает над созданием автопилота

Xiaomi работает над созданием автопилота

Китайский IT-гигант Xiaomi объявил о создании специальной структуры, которая займется разработкой системы беспилотного управления для автомобилей

Китайцы решили заняться этой темой серьезно. Цель была сразу поставлена амбициозная – создание автопилота четвертого уровня. Напомним, что четвертый уровень подразумевает полностью автоматизированное управление автомобилем, правда лишь по определенным маршрутам. На начальном этапе компания планирует нанять около 500 инженеров для разработки технологии, и со временем масштабы будут только расти.

Скорее всего, автопилот дебютирует на электрокаре Xiaomi, который разрабатывается совместно с компанией Great Wall.  Подробностей о машине не много, за исключением того факта, что машина продолжит маркетинговую политику фирмы, став доступным продуктом для массового потребителя.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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