Xiaomi работает над созданием автопилота

Китайский IT-гигант Xiaomi объявил о создании специальной структуры, которая займется разработкой системы беспилотного управления для автомобилей

Китайцы решили заняться этой темой серьезно. Цель была сразу поставлена амбициозная – создание автопилота четвертого уровня. Напомним, что четвертый уровень подразумевает полностью автоматизированное управление автомобилем, правда лишь по определенным маршрутам. На начальном этапе компания планирует нанять около 500 инженеров для разработки технологии, и со временем масштабы будут только расти.

Скорее всего, автопилот дебютирует на электрокаре Xiaomi, который разрабатывается совместно с компанией Great Wall. Подробностей о машине не много, за исключением того факта, что машина продолжит маркетинговую политику фирмы, став доступным продуктом для массового потребителя.