Xiaomi требует полной предоплаты за автомобили, угрожая аннулированием заказов

Китайская компания Xiaomi оказалась в центре скандала после того, как десятки клиентов обвинили автопроизводителя в нарушении ранее озвученных условий покупки электромобилей. Речь идет о требовании внести оставшуюся сумму оплаты за автомобиль задолго до его фактической готовности и передачи покупателю

Согласно информации, опубликованной в китайских медиа, покупатели, оформившие заказ на электромобили Xiaomi и внесшие депозиты, начали получать уведомления с требованием оплатить оставшуюся сумму в течение 30 дней. В противном случае им грозит отмена заказа и потеря внесенного аванса в размере 5000 юаней (около 700 долларов).

Особенно остро ситуация воспринимается теми, чьи автомобили находятся на ранних стадиях производства и могут быть переданы владельцам лишь через 22–25 недель. Несмотря на это, компания требует оплаты уже сейчас, что, по мнению клиентов, нарушает ранее озвученные условия. В частности, компания заявляла о возможности полной оплаты после осмотра автомобиля.

С другой стороны, по договору купли-продажи, Xiaomi имеет право запросить оставшуюся сумму на любом этапе, в зависимости от «производственного графика и продаж». Отказ платить трактуется как серьезное нарушение условий договора и дает компании право отменить заказ и удержать депозит.

Такая практика сильно бьет по репутации бренда на родине. Другие автопроизводители в лице Nio, BYD и Tesla позволяют клиентам производить окончательный расчет после получения автомобиля. Аналитики предполагают, что Xiaomi может использовать эту политику как инструмент для фильтрации заказов и ускорения поставок наиболее мотивированным клиентам, особенно на фоне долгих сроков ожидания моделей SU7 и YU7.