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10 янв 2025

Xpeng поделился изображениями большого электрокроссовера G7

Xpeng поделился изображениями большого электрокроссовера G7
Автор фото: фирма-производитель

Компания Xpeng представила официальные изображения своего нового электрического кроссовера G7. По предварительным данным, стартовая цена составит около 200 000 юаней (примерно 2 700 000 рублей)

Xpeng G7 выполнен в стилистике модели P7+, с узнаваемой передней оптикой, которая соединяется по всей ширине передней части кузова. Кроме этого, автомобиль получил спортивные бампера, скрытые дверные ручки и стильные колесные диски. Оснащение будет включать систему Hawk AI, которая позволяет реализовать функции “умного” вождения без использования Lidar (это значительно снижает стоимость автомобиля).

Продажи G7, предположительно, начнутся в первой половине 2025 года. По своим размерам он займет место между моделями G6 (4753 x 1920 x 1650 мм) и G9 (4891 x 1937 x 1670 мм). Больше подробностей о модели мы узнаем в ближайшем месяце, когда китайский Минпромторг опубликует данные об автомобиле.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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