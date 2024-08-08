Xpeng выводит на рынок электрокар Mona M03

Китайская компания Xpeng выводит на родной рынок новый электрокар Mona M03. Автомобиль сейчас можно оформить по предзаказу. Ожидаемая стоимость - 200 000 юаней (примерно 2 400 000 рублей)

Стандартная версия оснащена одним электромотором мощностью 190 л.с. В версии подороже также один мотор мощностью 217 л.с. Ёмкость аккумулятора составляет 51,8 или 62,2 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас хода - от 515 до 620 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 155 км/ч.

Mona M03 - это лифтбек с габаритами: 4780/1896/1445 мм., при колесной базе в 2815 мм. По всему периметру кузова расположились 20 датчиков системы помощи водителю. Внутри имеется 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, работающий на чипе Snapdragon 8155. За приборную панель отвечает небольшой экранчик на рулевой колонке. Оснащение также включает аудиосистему с 18 динамиками, голосовой ассистент с искусственным интеллектом, беспроводную зарядку, а также поддержку WiFi/4G.