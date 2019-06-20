Автомобильный портал Motorpage
20 июн 2019

За непропуск «скорой помощи» будут сажать на 4 года

За непропуск «скорой помощи» будут сажать на 4 года

Препятствие проезду автомобиля «Скорой помощи» будет караться большими штрафами и даже лишением свободы. Принять соответствующий закон рекомендовал депутатам Комитет Госдумы по законодательству

Для ужесточения наказания для водителей, которые не желают пропускать автомобили медиков к местам вызова, в Уголовный кодекс вводится новая статья «Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи».

За подобное деяние, если в результате промедления здоровью пациента был нанесен тяжкий вред, законопроект предусматривает штраф до 80 тыс. рублей. Также суд может ограничить свободу виновника на срок до 3 лет или принудить к исправительным работам на 2 года, а также арестовать на срок до 6 месяцев или приговорить к лишению свободы на срок до 2 лет.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Cadillac XT5 2020

Cadillac XT5 обновился, но не для нас

20 июня 2019

Парижские власти лишают горожан парковки

20 июня 2019
Nuro

Автомобильные беспилотники займутся доставкой пиццы

20 июня 2019
Fisker

Fisker выпустит электрический кроссовер с солнечными батареями

20 июня 2019

В России введут штраф для «зайцев»

20 июня 2019

В России может появиться первая бесплатная скоростная трасса

20 июня 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 кроссовки, размер s Тест драйв
20 июня 2019

Lada Granta Cross
"Кроссовки, размер S"
Haval H6 - haval h6 2015 разрыв шаблона
Тест драйв
19 июня 2019

Haval H6
"HAVAL H6: Разрыв шаблона"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 тройка удалая
Автопутешествия
17 июня 2019

Mitsubishi ASX
"Тройка удалая"
Audi Q8 - audi q8 2019 истребительница танков
Тест драйв
14 июня 2019

Audi Q8
"Истребительница танков"

Написано новостей:

2 3 6 0 3