Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2022

За опасное вождение будут лишать прав

За опасное вождение будут лишать прав

Госавтоинспекция предложила ужесточить наказание за так называемое «опасное вождение» до лишения прав. С такой инициативой выступил замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин

Как сообщает "Коммерсантъ",  такие жесткие санкции будут применять в отношении тех лиц, которые совершают повторное нарушение, либо в том случае, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как трактовать сам термин «опасное вождение». Согласно ПДД, в данное понятие входит ряд маневров, включая перестроение при интенсивном движении, несоблюдение дистанции, резкое торможение без необходимости и.т.д.  Отметим, что в данный момент водителей невозможно привлечь к ответственности за опасное вождение, так как это не предусмотрено законодательством. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 Edition 50Y Porsche Design (2022)

Porsche 911 получил уникальную спецверсию

19 января 2022

Жителей Лондона хотят заставить платить за все перемещения по городу

19 января 2022
Toyota Sequoia

Toyota анонсировала новое поколение внедорожников Sequoia

19 января 2022

В BMW завершают производство моторов V12

19 января 2022

Пользователи ЭРА-ГЛОНАСС смогут вызывать Росгвардию

18 января 2022
Aston Martin DBX 2021 вид сзади

Aston Martin анонсировал самый мощный кроссовер

18 января 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Transporter - volkswagen transporter (2019) почему volkswagen transporter близок к идеалу коммерческого транспорта Тест драйв
18 января 2022

Volkswagen Transporter
"Почему Volkswagen Transporter близок к идеалу коммерческого транспорта"
Volkswagen Caddy - volkswagen caddy (2021) самый щедрый коммерческий транспорт
Тест драйв
14 января 2022

Volkswagen Caddy
"Самый щедрый коммерческий транспорт"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер
Тест драйв
11 января 2022

Genesis GV70
"Кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 7 9