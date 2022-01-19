За опасное вождение будут лишать прав

Госавтоинспекция предложила ужесточить наказание за так называемое «опасное вождение» до лишения прав. С такой инициативой выступил замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин

Как сообщает "Коммерсантъ", такие жесткие санкции будут применять в отношении тех лиц, которые совершают повторное нарушение, либо в том случае, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как трактовать сам термин «опасное вождение». Согласно ПДД, в данное понятие входит ряд маневров, включая перестроение при интенсивном движении, несоблюдение дистанции, резкое торможение без необходимости и.т.д. Отметим, что в данный момент водителей невозможно привлечь к ответственности за опасное вождение, так как это не предусмотрено законодательством.