Автомобильный портал Motorpage
14 апр 2020

За отсутствие пропусков будут штрафовать многократно

За отсутствие пропусков будут штрафовать многократно

С сегодняшнего дня в Москве вводится усиленный контроль за передвижением автомобилей. Сотрудники ГИБДД будут останавливать водителей и проверять наличие цифровых пропусков. При повторном нарушении режима самоизоляции, сотрудникам разрешено выписывать протоколы неограниченное количество раз в день

Как заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, с 15 апреля сотрудники Госавтоинспекции на любом посту смогут остановиться автомобиль и проверить наличие электронного пропуска у водителя. Если документ будет отсутствовать, сотрудник ГИБДД выпишет штраф в размере пяти тысяч рублей, а водителя попросит вернуться к месту проживания. Если водитель откажется это сделать и поедет дальше, то при следующей остановке, он будет оштрафован еще раз. При этом штраф водитель сможет получать даже несколько раз в день.

Помимо денежного штрафа, к автомобилисту, нарушившему режим самоизоляции, может быть применена статья о неподчинении законному требованию сотруднику полиции. А в случае возникновения конфликтной ситуации, автомобиль нарушителя может быть конфискован и отправлен на штрафстоянку.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Камеры в кустах – штраф большой

14 апреля 2020

Мелкие ДТП больше не будут учитываться в статистике

14 апреля 2020

В Москве состоялась церемония передачи автомобилей KIA волонтерам Акции #МыВместе

13 апреля 2020

Прием водительских экзаменов приостановлен

13 апреля 2020

Стоимость полисов ОСАГО снизилась

13 апреля 2020

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

13 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross hybrid 2020 красота пишем, технологии в уме Тест драйв
13 апреля 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота пишем, технологии в уме, все это – Citroen C5 Aircross"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 спешите жить, не торопясь
Тест драйв
10 апреля 2020

Hyundai Creta
"Спешите жить, не торопясь"
KIA Seltos - kia seltos 2020 в роли ганнибала лектера
Тест драйв
08 апреля 2020

KIA Seltos
"KIA Seltos в роли Ганнибала Лектера"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 6 2 9