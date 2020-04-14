За отсутствие пропусков будут штрафовать многократно

С сегодняшнего дня в Москве вводится усиленный контроль за передвижением автомобилей. Сотрудники ГИБДД будут останавливать водителей и проверять наличие цифровых пропусков. При повторном нарушении режима самоизоляции, сотрудникам разрешено выписывать протоколы неограниченное количество раз в день

Как заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, с 15 апреля сотрудники Госавтоинспекции на любом посту смогут остановиться автомобиль и проверить наличие электронного пропуска у водителя. Если документ будет отсутствовать, сотрудник ГИБДД выпишет штраф в размере пяти тысяч рублей, а водителя попросит вернуться к месту проживания. Если водитель откажется это сделать и поедет дальше, то при следующей остановке, он будет оштрафован еще раз. При этом штраф водитель сможет получать даже несколько раз в день.

Помимо денежного штрафа, к автомобилисту, нарушившему режим самоизоляции, может быть применена статья о неподчинении законному требованию сотруднику полиции. А в случае возникновения конфликтной ситуации, автомобиль нарушителя может быть конфискован и отправлен на штрафстоянку.