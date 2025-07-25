За первое полугодие в Москве сократилось число смертельных ДТП на 32%

В первом полугодии 2025 года в Москве зафиксировано значительное снижение смертности на дорогах. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий сократилось на 32% (до 100 человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

В ЦОДД отмечают, что снижение аварийности связано не только с работой служб, но и с повышением дисциплины водителей. Камеры фиксации нарушений стали реже регистрировать выезды на выделенные полосы, отсутствие ремней безопасности и выключенные фары.

В целом позитивную динамику можно заметить по ключевым видам аварий. К примеру, число смертельных случаев при наездах на стоящие автомобили уменьшилось на 47%, при столкновениях — на 46%, при наездах на пешеходов — на 23%. Особенно заметным стало снижение числа погибших среди детей. Количество таких происшествий сократилось в три раза. Кроме этого, стоит отметить, что общее количество ДТП в столице также снизилось на 6,7%, составив 3,7 тыс. происшествий.