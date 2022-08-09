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9 авг 2022

За подделку ОСАГО будут сажать в тюрьму

За подделку ОСАГО будут сажать в тюрьму
На днях инспекторы ДПС в Коми задержали одного водителя, у которого оказался поддельный полис страхования. Дело дошло до серьезных разбирательств.
Опустим лишние подробности, лишь упомянем, что нарушителю грозит тюремный срок, так как ему инкриминируется статья по подделке документов.  В самом худшем случае водитель может сесть за решетку на два года.
 
Любопытный факт - после истории в Коми центральный аппарат ГИБДД заявил, что проведет проверки во всех регионах. По данным ведомства, в России более 1,6 миллиона водителей ездят с поддельными полисами ОСАГО, некоторые из них купили страховку у мошенников по незнанию, другие же сделали это сознательно.

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