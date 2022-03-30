Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2022

За руль автомобилей посадят безруких

За руль автомобилей посадят безруких

К сожалению,  допуск инвалидов к управлению автомобиля не меняется с советских времен, а ведь технологии не стоят на месте и люди с ограниченными возможностями уже перестают быть таковыми

Немного разъяснений.  Инвалиды имеют право управлять автомобилем, правда эта возможность доступна лишь нескольким категориям. Можно получить допуск, например, человеку без ноги. Или даже ног. Если его машина оборудована ручным управлением. Допустить до управления могут глухого водителя с определенными ограничениями. А человеку, у которого проблема с руками,  за руль не попасть.

При этом на сегодняшний день уже есть высокотехнологичные протезы, которые практически полностью восполняют функционал утраченных конечностей. Да и сами машины совершенствуются, появляются функции автопилота и.т.д.  По этой причине в Совете Федерации выступили с предложением изменить регламент допуска инвалидов к управлению  машинами, добавив допуск инвалидам без рук.  Инициатива в данный момент проходит обсуждение в профильных комитетах Минздрава и ГИБДД.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...

В 2022 году на дорогах страны появится больше дорожных камер

29 марта 2022
JAC Sehol QX

JAC привезет в Россию новый кроссовер

29 марта 2022

Полис ОСАГО можно будет передать новому покупателю

29 марта 2022
AddArmor Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage сможет спасти вам жизнь

29 марта 2022
Geely Emgrand L

Компания Geely представила автомобиль с огромным запасом хода

29 марта 2022
Lexus LX (2022)

Япония запрещает экспорт премиальных автомобилей

29 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta - lada granta (2019) «бюджетница» с цифровым бонусом Тест драйв
30 марта 2022

Lada Granta
"«Бюджетница» с цифровым бонусом"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) прикроет геральдическим щитом
Тест драйв
28 марта 2022

Cadillac XT4
"Прикроет геральдическим щитом"
Suzuki Vitara - suzuki vitara (2019) «запомнить всё»
Тест драйв
25 марта 2022

Suzuki Vitara
"«Запомнить всё»"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 1 8