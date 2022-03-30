За руль автомобилей посадят безруких

К сожалению, допуск инвалидов к управлению автомобиля не меняется с советских времен, а ведь технологии не стоят на месте и люди с ограниченными возможностями уже перестают быть таковыми

Немного разъяснений. Инвалиды имеют право управлять автомобилем, правда эта возможность доступна лишь нескольким категориям. Можно получить допуск, например, человеку без ноги. Или даже ног. Если его машина оборудована ручным управлением. Допустить до управления могут глухого водителя с определенными ограничениями. А человеку, у которого проблема с руками, за руль не попасть.

При этом на сегодняшний день уже есть высокотехнологичные протезы, которые практически полностью восполняют функционал утраченных конечностей. Да и сами машины совершенствуются, появляются функции автопилота и.т.д. По этой причине в Совете Федерации выступили с предложением изменить регламент допуска инвалидов к управлению машинами, добавив допуск инвалидам без рук. Инициатива в данный момент проходит обсуждение в профильных комитетах Минздрава и ГИБДД.