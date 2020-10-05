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5 окт 2020

За трассой M-4 «Дон» начали следить беспилотники

За трассой M-4 «Дон» начали следить беспилотники

Пилотный проект по отслеживанию дорожной ситуации с помощью дронов реализуется госкомпанией «Автодор» на участке трассы с 82 по 203 километр

Как сообщает «Коммерсантъ»,  беспилотная электроника способна фиксировать два вида происшествий — остановку автомобиля на обочине и движение по трассе задним ходом. В целом же заявленная задача летательных аппаратов состоит в контроле обстановки на магистрали и оперативном выявлении нештатных ситуаций, а также в отслеживании трафика. В то же время система  обладает режимом обучения, так что через некоторое время она сможет отслеживать и другие нарушения.

Правда, наказывать водителей не будут, во всяком случае, этим займутся уже специальные ведомства – у Автодора попросту нет полномочий.  Сведения о продолжающемся нарушении (например, об остановке в неположенном месте) планируется передавать аварийному комиссару, который и будет разбираться в ситуации. И только в случае нежелания водителя прекратить нарушение данные передадут в ГИБДД.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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