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22 ноя 2018

За водителями будет установлено аэронаблюдение

За водителями будет установлено аэронаблюдение

ЦОДД объявил тендер на поставку двадцати  беспилотных комплексов для наблюдения, который продлится до конца  года. Проще говоря, дорожники закупают дронов

В техническом задании указывается поставка беспилотного комплекса трансляции видеоизображения для нужд ГКУ ЦОДД для мониторинга транспортной обстановки». Также уточняется, что в состав комплекса входят квадрокоптер со специальными датчиками и камерами, а также все необходимое техническое оборудование для его эксплуатации. На эти цели планируется выделить 6,035 млн рублей. Согласно тендеру, поставка товара планируется не позднее 25 декабря.

Также в следующем году на столичных дорогах также появится 200 новых камер. Они, в свою очередь, будут фиксировать нарушения водителей на нерегулируемых переходах. Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с наездами на пешеходов на нерегулируемых зебрах. На данный момент уже создан проект по реализации данного решения, стоимость которого составила  1,2 миллиарда рублей.

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Авто@mail.ru, Авторамблер

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