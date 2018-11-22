За водителями будет установлено аэронаблюдение

ЦОДД объявил тендер на поставку двадцати беспилотных комплексов для наблюдения, который продлится до конца года. Проще говоря, дорожники закупают дронов

В техническом задании указывается поставка беспилотного комплекса трансляции видеоизображения для нужд ГКУ ЦОДД для мониторинга транспортной обстановки». Также уточняется, что в состав комплекса входят квадрокоптер со специальными датчиками и камерами, а также все необходимое техническое оборудование для его эксплуатации. На эти цели планируется выделить 6,035 млн рублей. Согласно тендеру, поставка товара планируется не позднее 25 декабря.

Также в следующем году на столичных дорогах также появится 200 новых камер. Они, в свою очередь, будут фиксировать нарушения водителей на нерегулируемых переходах. Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с наездами на пешеходов на нерегулируемых зебрах. На данный момент уже создан проект по реализации данного решения, стоимость которого составила 1,2 миллиарда рублей.