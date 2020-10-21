За злостными нарушителями ПДД будет следить единая высшая сила

ГИБДД России создаст цифровую платформу, в которой будет собрана информация о злостных нарушителях правил дорожного движения. Запустить ее планируют уже в начале 2021 года

Подробностей о проекте на данный момент нет, за исключением того, что разрабатывать его будут МВД и Минкомсвязь совместно. Правда, как сообщает ТАСС, он может стать неким дополнением (расширением) к еще одной инициативе МВД, которая была озвучена еще в августе. Речь идет о контроле над таксистами.

Тогда представители ведомства говорили о том, что ГИБДД планирует собрать базу данных, через которую компании — агрегаторы такси смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых сотрудников. На площадке будет отражена информация как о россиянах, так и об иностранцах, а работать она будет через портал госуслуг. При этом в Москве собирались создать собственную городскую систему цифровых профилей таксистов, которая не позволит агрегаторам пускать за руль водителей без прав, имеющих судимость, работающих с превышением лимитов труда и отдыха и т. д