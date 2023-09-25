Забастовки на автозаводах в США продолжаются

38 автомобильных заводов General Motors и Stellantis по всему США прекратили свою работу в связи с забастовкой, объявленной United Auto Workers (UAW)

Профсоюз требует повышение заработной платы на 40% в течение следующих 4 лет, а также сокращение рабочей недели с 40 до 32 часов с сохранение заработной платы. Отмечается, что на соответствующие уступки уже пошла компания Ford. Переговоры с другими компаниями пока ведутся. Ключевые производители предлагают исключительно поднять заработную плату на 20%, но без учета ключевых льгот. Каждый день простоя заводов обходятся фирмам примерно в 500 млн долларов.

К другим требованиям профсоюза также относится отмена системы наработки оклада, которая подразумевает постепенное повышение заработной платы к 8 годам работы на одном месте. На данный момент нет точной информации на какие условия пошла компания Ford.