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17 ноя 2022

Задержанным за пьянство, не дадут стать водителями

Задержанным за пьянство, не дадут стать водителями

Госдума приняла в первом чтении несколько важных законов, которые касаются водителей

Первый и, пожалуй, главный законопроект – нетрезвым водителям, не имеющим прав, запретят сдавать экзамены в автошколах и ГИБДД. Правда, ограничения будут сняты сразу же, как закончится действие административного штрафа, который выпишут нарушителю. То есть, на практике, скорее всего все будет выглядеть так – вы, не имея прав, сели за руль в нетрезвом виде и были остановлены сотрудниками ГИБДД. Вам выписывают штраф в размере тридцати тысяч рублей, и пока вы его не погасите, вы не сможете сдать экзамен для получения ВУ.

Еще один важный законопроект касается будущих водителей автобусов.  Если закон пройдет все инстанции, то сесть за баранку маршрутного транспортного средства сможет не каждый – только лица, у которых  есть стаж управления транспортным средством других категорий. Правило не будет распространяться на лиц, прошедших профессиональное обучение.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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