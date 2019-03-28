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28 мар 2019

Закон о регистрации транспортных средств снова меняют

Закон о регистрации транспортных средств снова меняют

В еще не вступивший в силу закон «О регистрации транспортных средств» будут внесены поправки, которые вернут ГИБДД часть обязанностей

Главный пункт закона предусматривал появление новых госзнаков, выдачу номеров автомобильными дилерами, а также исключение ГИБДД из процесса изготовления самих номеров. В регистрационных отделах будут только присваивать буквенно-цифровые сочетания, а вот плашки владелец должен изготавливать сам в уполномоченных коммерческих компаниях. В силу закон вступает в августе этого года.

Однако выяснилось, что во многих регионах таких коммерческих компаний попросту не существует. Достаточная обеспеченность пунктами изготовления номеров есть всего в 11 регионах, в том числе в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Калужской области. А в 32 регионах уровень оценивается как «недостаточный». Пункты расположены только в крупных городах.

По этим причинам МВД и Комитет Госдумы по транспорту подготовили поправки и уже внесли законопроект на рассмотрение Госдумы. Он предполагает, что если автовладелец ставит машину на учет по месту своей регистрации, то сами номера он может как изготовить в коммерческой структуре, так и получить в ГИБДД. Если регистрация происходит в отличном от места регистрации собственника регионе, то альтернативы не будет: только пункты изготовления номеров.

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