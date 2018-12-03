Закон об ОДД несет в себе серьезные изменения

30 декабря в силу вступает закон об организации дорожного движения, где прописаны четкие требования к самим процессам, а также к лицам, которые будут заниматься организацией

Пожалуй, одним из главных пунктов, который регламентируется законом, станет установка знаков и нанесение разметки. Теперь для любого подобного действия потребуется вносить изменения в комплексную схему организации дорожного движения и согласовывать их.

Контроль над исполнением всех требований теперь передан местным властям. Кроме того, в документе указано, что теперь, они могут при необходимости ограничивать движение. Однако, при введении ограничений они обязаны обеспечить дублирующие и компенсирующие маршруты движения общественного транспорта.

Также региональным властям предписано принимать законы, которые запрещают организовывать платные стоянки на придомовых территориях, так как там могут находиться только парковки общего пользования, которые соответствуют жилищному и земельному законодательству. Аналогичная ситуация касается платных парковок возле больниц, стадионов, школ и других социальных учреждений, включая государственные и муниципальные органы власти.