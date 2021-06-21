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21 июн 2021

Замечен обновленный Hyundai Palisade

Замечен обновленный Hyundai Palisade
Автор фото: thecoreancarblog

В России Hyundai Palisade появился сравнительно недавно, однако в Южной Корее флагманский кроссовер продается уже несколько лет и уже готовится к плановому рестайлинг.

В распоряжении корейских СМИ оказались шпионские фотографии рестайлингового кроссовера. Плотный слой камуфляжа не мешает сделать вывод о том, что если изменения во внешности и произойдут, то они будут точечными. Некоторые подробности есть об интерьере – там пропишется новая мультимедийная система с вертикальным экраном-планшетом. Собственно, ее позаимствуют у флагманского кроссовера GV80.

Куда интереснее  взглянуть на новшества, которые коснутся моторной гаммы. Предполагается, что текущий мотор V6 (на 3.6 литра) будет заменен турбо-мотором 2.5.  Напомним, что в нашей стране в моторной гамме присутствует турбо-дизель 2.2

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