Замечен обновленный Hyundai Palisade

В России Hyundai Palisade появился сравнительно недавно, однако в Южной Корее флагманский кроссовер продается уже несколько лет и уже готовится к плановому рестайлинг.

В распоряжении корейских СМИ оказались шпионские фотографии рестайлингового кроссовера. Плотный слой камуфляжа не мешает сделать вывод о том, что если изменения во внешности и произойдут, то они будут точечными. Некоторые подробности есть об интерьере – там пропишется новая мультимедийная система с вертикальным экраном-планшетом. Собственно, ее позаимствуют у флагманского кроссовера GV80.

Куда интереснее взглянуть на новшества, которые коснутся моторной гаммы. Предполагается, что текущий мотор V6 (на 3.6 литра) будет заменен турбо-мотором 2.5. Напомним, что в нашей стране в моторной гамме присутствует турбо-дизель 2.2