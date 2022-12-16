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16 дек 2022

Запасы иномарок у российских дилеров иссякают

Запасы иномарок у российских дилеров иссякают

Оставшихся машин дилерам хватит максимум на месяц работы. Как сообщает РОАД, сейчас на складах насчитывается около двадцати тысяч автомобилей

У дилеров практически не осталось запасов автомобилей таких марок, как Kia, Hyundai, Toyota или Volkswagen. Особые проблемы продавцы испытывают с автомобилями массового сегмента. Сам же дефицит оценивается в миллион автомобилей – программа параллельного импорта также не может покрыть его полностью. Максимум, на который можно рассчитывать – 50-70 тысяч автомобилей.

В то же время рынок стали активно захватывать китайские концерны. На сегодняшний день в России действуют четырнадцать автомобильных брендов, причем большинство из них являются именно компаниями из Поднебесной.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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