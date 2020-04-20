Запрет каршеринга продлен до конца месяца

Сервисы каршеринга не смогут продолжить работу в Москве минимум до 30 апреля. Это следует из заявления мэра столицы

Временный запрет на пользование сервисами каршеринга был введен в столице 13 апреля. В мэрии это решение объяснили тем, что в таких автомобилях «сложно обеспечить безопасность пассажиров». По словам Собянина, спрос на эту услугу упал на 60%. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — отметил он. Изначально работу сервиса приостанавливали только до 19 апреля.

Некоторые компании попытались продолжить работу, предлагая автомобили не в краткосрочную, а долгосрочную аренду. Однако в департаменте транспорта столицы таких пообещали наказать с помощью правоохранительных органов