В Европейском парламенте предложили пересмотреть запрет на автомобили с ДВС с 2035 года

Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая политическая партия Европейского парламента, выступила с предложением пересмотреть климатическую политику ЕС, которая предусматривает запрет на продажу новых автомобилей с ДВС после 2035 года

По мнению ЕНП, автомобильная индустрия Европы находится под давлением из-за конкуренции со стороны китайских производителей и низких продаж электромобилей. Президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Лука де Мео заявил, что текущие ограничения по выбросам CO2 могут привести к штрафам на сумму до 15 миллиардов евро, что значительно сократит возможности для инвестиций в развитие европейской автомобильной промышленности.

Партия также предложила смягчить ограничения по выбросам CO2, вступающим в силу в 2025 году, или перенести их на 2027 год. Тем не менее, глава ЕС по климату Вопке Хукстра ранее отмечал, что такие правила создают предсказуемую инвестиционную среду, и многие компании уже на пути к выполнению установленных целей.