Запрет на эксплуатацию автомобиля без подушек безопасности

Удивительно, но данная инициатива исходит не от властей, а, если можно так выразиться, от общественности. Глава общества «Автомобилисты России» настаивает на полном запрете автомобилей без подушек безопасности

Как заявил Виктор Похмелкин (глава общества): «В большинстве цивилизованных стран действуют жесткие запреты — такие машины не должны выпускаться и использоваться. Ведь речь идет о человеческих жизнях». Также Похмелкин пояснил, что такой запрет должен быть принят на уровне всей страны, а не отдельных регионов.

Интересно, что предложение сразу подверглось критике, многие справедливо считают, что в случае введения подобных мер, под запрет попадет солидная часть всего автопарка страны. К слову, Похмелкин заявил, что он понимает претензии автовладельцев относительно данного предложения, однако когда речь идет о безопасности, исключений быть не должно.