Запрет на тюнинг теперь коснется и двигателей

Наверное, это был лишь вопрос времени. Уже тогда, когда начались «гонения» и курс на легализацию внешнего обвеса, злые языки шутили, что скоро рука закона доберется до подкапотного пространства. Дошутились - НАМИ и ГИБДД готовят проект по запрету увеличения мощности моторов

На самом деле все не так ужасно. В первую очередь речь идет о «свапе»- замене одного двигателя на другой. Предполагается, что будет введен запрет на переустановку двигателей, если его мощность и крутящий момент будут на 25 процентов больше, чем у базовой силовой установке. То есть, например, уже нельзя будет поставить на «Ниву» «шестнадцатиклапанник» от «Приоры».

Подобные меры вызваны озабоченностью безопасности движения. Представители НАМИ считают, что при подобных заменах моторов на более мощные варианты возникает угроза серьезных технических неполадок, вплоть до заклинивания приводов или коробок передач. Правда никакой информации о запрете на турбины, или чип-тюнинг двигателей не указывается. Более того, даже «свап» мотора может быть допустимым, если заводом изначально предусмотрена установка более мощного двигателя.