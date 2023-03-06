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6 мар 2023

Запрета ДВС в Европе не произойдет

Запрета ДВС в Европе не произойдет

Власти Евросоюза отложили голосование по вопросу тотального запрета ДВС с 2035 года на неопределённый срок. Что стало причиной?

Удивительно, но противником голосования выступила Германия – страна, которая, пожалуй, первой стала накладывать все серьезные ограничения на машины с двигателями внутреннего сгорания. Теперь же немецкие власти заявляют о своих намерениях отстаивать, как минимум, ДВС в сочетании с синтетическим топливом. По мнению чиновников экологические запреты нанесут непоправимый удар по автомобильной индустрии.

К слову, сам канцлер Германии считает синтетическое топливо неэффективным и «делает ставку» на электрокары. Между тем вышеуказанный вид горючего в экспериментальных объёмах научились делать довольно давно, но промышленное производство до сих пор не налажено.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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