Запрета ДВС в Европе не произойдет

Власти Евросоюза отложили голосование по вопросу тотального запрета ДВС с 2035 года на неопределённый срок. Что стало причиной?

Удивительно, но противником голосования выступила Германия – страна, которая, пожалуй, первой стала накладывать все серьезные ограничения на машины с двигателями внутреннего сгорания. Теперь же немецкие власти заявляют о своих намерениях отстаивать, как минимум, ДВС в сочетании с синтетическим топливом. По мнению чиновников экологические запреты нанесут непоправимый удар по автомобильной индустрии.

К слову, сам канцлер Германии считает синтетическое топливо неэффективным и «делает ставку» на электрокары. Между тем вышеуказанный вид горючего в экспериментальных объёмах научились делать довольно давно, но промышленное производство до сих пор не налажено.