Запущено движение по мосту между Россией и Китаем

Строительство знаменитого автомобильного моста через реку Амур, который соединяет российский город Благовещенск и китайский Хэйхэ наконец то завершилось

Общая протяженность транспортной артерии составляет двадцать километров, причем длина самого моста лишь немногим превышает один километр. Все остальное – подъездные пути. Сообщается, что мост сокращает среднестатистический логистический маршрут на 300 километров и позволит нарастить объёмы грузоперевозок между Россией и Китаем.

Между тем, за проезд придется платить. Известна и ставка – 8700 рублей. Правда, концессионеры говорят, что как только строительство окупится, цена за проезд будет снижена. Напомним, что российская сторона потратила на строительство более пятнадцати миллиардов рублей. Кстати, расчетный срок окупаемости проекта составляет 15-20 лет.